Militairen aangehouden voor seksueel misbruik op kazerne

Eerder deden drie militairen in de Volkskrant hun verhaal. Ze zouden bij de eenheid in Schaarsbergen zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht. Dat zou zijn gebeurd tijdens ontgroeningsrituelen. De daders zouden uit dezelfde eenheid komen. Defensie heeft naar aanleiding van de incidenten eerder vier militairen gestraft. Ze zijn ontheven uit hun functie, overgeplaatst en hebben een negatief ambtsbericht gekregen.

Ophef

Onlangs was er in de politiek al ophef over de onthullingen van seksueel misbruik binnen Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie riep slachtoffers van misstanden in het leger toen op om zich te melden. ,,Onacceptabel. Ik las het artikel en de rillingen gingen over mijn rug. Dit is niet Defensiewaardig", zei Visser toen.