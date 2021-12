Militairen krijgen stoomcursus boosterprikken zetten: ‘Blij dat ik iets kan bijdragen’

Jarenlang proces? Nee, Openbaar Ministerie en verdachte sluiten deal in grote cokezaak

Met een opmerkelijke ingreep zette de Rotterdamse rechtbank vrijdag de turbo op een rechtszaak die anders mogelijk jaren had geduurd. Na een voorzetje van rechter Jacco Janssen sloten het Openbaar Ministerie en een verdachte voorafgaand aan de zitting een deal over de strafeis. Dat was in Rotterdam voor het eerst.

10 december