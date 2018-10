Militairen, leraren en agenten komen morgen samen in actie

Nee, de actievoerders verwachten niet dat de regering morgen zegt: 'tuurlijk publieke sector, we draaien de afschaffing van de dividendbelasting terug'. Maar ze hopen de politiek nu écht wakker te schudden. ,,De publieke sector is de afgelopen jaren kapot bezuinigd. Waarom gaat er nu wél een voordeel van 2 miljard naar de multinationals De woede binnen de politie is erg groot'', verwoordt Teun de Vries, oprichter van de Facebookgroep voor agenten, Malieveld 2.0.

En dat geldt niet alleen voor de politie. Ook op scholen, in de zorg en onder militairen is de onvrede groot. De salarissen zijn onder de maat, steeds minder mensen zijn te porren voor een carrière in de publieke sector en daardoor groeit de werkdruk voor het huidige personeel. ,,Het is voor militairen moeilijk om hun zorgen te uiten, maar je ziet bijvoorbeeld op Facebook dat die er wel zijn. Een 39-jarige onderofficier, die voor 30 mensen mede-verantwoordelijk is, en daar 1800 euro netto per maand aan overhoudt voor hem en zijn gezin, kan wel eens weggaan'', omschrijft majoor bij de Landmacht Erik.

In het zwart

Na alle acties die de sectoren zelfstandig voerden, slaan ze voor het eerst de handen ineen. Boze werknemers verzamelen zich morgen om 18.00 uur aan het Lange Voorhout in Den Haag. Gekleed in het zwart gaan ze in een protestmars langs de betrokken ministeries. De organisatoren van Publieke Sector in Actie tasten nog in het duister over hoeveel mensen er op af komen.



Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, is het juist van belang dat de massa meedoet. ,,Als deze actie niets doet, staan de werknemers zwakker,'' verklaart hij. De problemen die de publieke sector wil aantonen, zijn namelijk niet meer nieuw. Het enige verschil is dat de leraren, zorgmedewerkers, agenten en het defensiepersoneel nu met zijn allen zijn. Wilthagen: ,,Bovendien geldt: als er resultaat is, zijn mensen eerder geneigd mee te blijven doen.''

Signaal

De acties in het basisonderwijs hebben laten zien dat het kan. Totaal onverwacht stroomde het Haagse Zuiderpark bijna een jaar geleden vol met dik 60.000 boze leraren. PO in Actie-voorman Jan van de Ven beseft dat de publieke sector juist met massa best wat kan bereiken. ,,Het zal niet zo massaal worden als in het Zuiderpark, want dat past helemaal niet op het Lange Voorhout. Maar we hopen wel dat er genoeg mensen op de been zijn om een krachtig signaal af te geven en te kunnen laten zien: we zijn met veel en zijn bereid de straat op te gaan.''

Volledig scherm Basisschoolleraren tijdens de protestmanifestatie in het Zuiderpark vorig jaar. © ANP

Quote Dit is voor ons pas het begin. We gaan door totdat we de afschaf­fing van de dividendbe­las­ting van tafel hebben Zakaria Boufangacha, Cao-coördinator bij vakbond FNV Het verleden voorspelt niet per se veel goeds. In 1983 staakten ambtenaren wekenlang tegen een loonsverlaging van 3,5 procent. De regering deed een beetje boter bij de vis: de verlaging ging uiteindelijk naar 3 procent. ,,De overheid is taai. Maar je kunt ook denken: er is wél iets bereikt, de regering is wél wakker geschud. Dat kan nu ook gebeuren'', analyseert historicus Sjaak van der Velden.



Maar zelfs als er slechts enkele honderden mensen komen protesteren, is er geen man overboord, stelt Zakaria Boufangacha, cao-coördinator bij vakbond FNV. ,,Dit is voor ons pas het begin. We hebben al diverse vervolgacties gepland en gaan door om de druk op te voeren totdat we de afschaffing van de dividendbelasting van tafel hebben.'' Op 10 november organiseren FNV en CNV bijvoorbeeld een grote manifestatie. Publieke Sector in Actie probeert ook voor dat protest zoveel mogelijk mensen te mobiliseren.

Omdat lang niet iedereen naar Den Haag kan komen - avonddiensten, te lange reistijd na werk - roept Publieke Sector in Actie de achterban op ook digitaal te protesteren. ,,En we horen van mensen dat ze in het zwart gaan werken als ze niet kunnen komen. Zo maken we óók zichtbaar hoeveel mensen dit steunen'', aldus Marijke Volgers van Zorg in Actie.