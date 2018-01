Militairen 'verraden' hun positie met populaire sportapp

Gegevens van de populaire sportapp Strava worden gebruikt om onbekende militaire en strategische basissen te ontdekken. Omdat militairen lang niet altijd hun smartwear uitschakelen als ze patrouilleren of trainen, verraden ze hun locaties en vaste routes. Online sporenzoekers speuren nu naar basissen waarvan niet algemeen bekend was dat ze bestonden of bemand waren.

Strava was eind vorig jaar beretrots toen ze haar meest gedetailleerde wereldkaart tot nu toe uitbracht, ‘The Global Heatmap’. Er werd een miljard activiteiten van fietsers, hardlopers, maar ook bijvoorbeeld zeilers ingeladen. Op de indrukwekkende kaart kan je van elke plek opzoeken waar mensen sporten en zelfs zien wat het begin en eindpunt van hun route is.

Ook in Nederland laat de app interessante patronen zien. Zo is er een schaars befietste route tot aan de voordeur van de woning van koning Willem Alexander op landgoed Eikenhorst in Wassenaar te zien:

Volledig scherm Wie weet was het wel de koning zelf, die vanuit landgoed Eikenhorst in Wassenaar een rondje ging fietsen? © Strava

Militairen

Waar Strava mogelijk niet bij stilstond, is dat ook nietsvermoedende militairen hun locaties hiermee verraden. Met name in dunbevolkte gebieden of plaatsen waar internet en smartwear (smartphones, smartwatches, etc.) niet vanzelfsprekend zijn, valt het op als er op één locatie opeens veel activiteit is. Ook routes van Nederlandse militairen in Mali, van wie de locatie overigens gewoon bekend is, zijn zo te zien:

Volledig scherm Het kamp bij Gao, Mali, waar Nederlandse militairen op missie zijn. © Strava

Defensie laat via woordvoerder Paul Bezuijen aan deze site weten bekend te zijn met het online plaatsen van de data van Strava. Er wordt onderzocht wat dit betekent voor Nederlandse militairen in het buitenland. Defensie neemt, indien nodig, maatregelen. ,,Nieuwe technieken vragen continu om een risicobeoordeling. Defensiemedewerkers worden regelmatig geïnformeerd over het gebruik en de gevaren van apps zoals Strava", aldus Bezuijen.

Op Twitter wordt momenteel druk gespeculeerd over geheime locaties. Door geruchten, bekende informatie en Strava-activiteit te combineren, komen online sporenzoekers tot nieuwe inzichten. Adam Rawnsley, een journalist van The Daily Beast, spoorde bijvoorbeeld al mogelijke CIA-faciliteiten, een Russische basis in Syrië en nieuwe activiteit op een betwist eiland van Chinezen op.



Of dit echt nieuw is en gevaar oplevert, blijft de vraag. Veiligheidsanalist Tobias Schneider nuanceert zijn eigen ontdekkingen door erop te wijzen dat vaste basissen altijd al lastig te verbergen zijn. Het wordt pas echt gevaarlijk als er wordt ingebroken op de live data van een app als Strava, waarmee militairen in realtime kunnen worden gevolgd.

Mensen realiseren zich vaak niet dat op het eerste oog handige, onschuldige gegevens in een nieuwe context plots schadelijk kunnen worden. Bijvoorbeeld als het in een andere vorm wordt gepubliceerd. Zeker nu er steeds meer methoden ontstaan om inzichten uit grote datasets te halen, kan de analyse van data onvoorziene nieuwe informatie opleveren. Of Strava zich bewust was van de ongewenste bijeffecten die de publicatie van hun gegevens kan hebben, is niet bekend.