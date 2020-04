Miljoen deelnemers massameditatie: ‘Eén grote stroom positieve energie, precies wat we nu nodig hebben’

Petra en Dimitri weten hoe zo'n app voelt: ‘Het geeft rust, je hoort het vanzelf als er iets mis is’

21:09 Een app die je waarschuwt als je in contact bent geweest met iemand die corona heeft. Of later blijkt te hebben gekregen. Het klinkt als Big Brother in je nek, maar het geeft wel enige rust, vertellen Petra en Dimitri Haddeman. Zij wonen in Singapore en daar is de app al enige tijd in gebruik.