Miljoenen aan coke tussen fruit bij verwerkingsbedrijf in Moerdijk

Tot zestien jaar cel voor dodelijke overval met hulp van buurman

14:45 De rechtbank in Alkmaar heeft twee mannen veroordeeld tot zestien jaar cel voor het doden van een 53-jarige vrouw in Zaandam. Het slachtoffer werd in maart 2017 in haar woning overvallen, mishandeld en vastgebonden. De vrouw is door toedoen van de overvallers gestikt.