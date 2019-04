Minder agenten ziek dankzij Tilburgse succesmethode

Het ziekteverzuim lag bij de politie afgelopen jaar met 6,5 procent aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Meer dan vierduizend politiemedewerkers zaten ziek thuis, van wie de meeste langdurig. De onrust en onzekerheid die de vorming van de nationale politie in 2011 met zich meebracht, zorgde voor een stijging die tot vorig jaar doorzette.

Om die stijging een halt toe te roepen, stapte de korpsleiding naar Peter Verschuur. Als districtschef van Tilburg had Verschuur tien jaar geleden met 9,8 procent nog één van de slechtste cijfers van alle politieregio's. Maar een nieuwe werkwijze deed het ziekteverzuim spectaculair dalen. ,,Het verzuim in Tilburg is nu met 3,2 procent het laagste van het land."

Geheim

Zijn geheim? Verschuur: ,,Ziekte en verzuim zijn niet hetzelfde. Verzuim kan in veel meer dingen zitten. Mensen hebben problemen op het werk, of thuis. Ik ben mijn chefs gaan opleiden om verzuimgesprekken te voeren waarin je tot de kern van het probleem komt." Daarna is het een kwestie van creatief zijn in het vinden van oplossingen, zegt de politiechef. ,,Er zijn zo veel regeltjes waarom iets niet kan. Maar je moet koste wat kost op zoek gaan naar wat wel kan."

Een voorbeeld? ,,Neem een oudere wijkagent, die de onregelmatige diensten niet meer kan opbrengen. Je moet dan zoeken naar een functie die hij wel kan vervullen. Lukt dat niet binnen je eigen team, dan vast wel ergens op districtsniveau."

Kon Verschuur die persoonlijke aanpak uitrollen over de grootste overheidsorganisatie van Nederland? ,,Ik kan zelf niet alle verzuimgesprekken voeren, dus hebben we in iedere eenheid geïnvesteerd in mensen die de kar trekken."

Nieuwe aanpak

De methode levert overal succes op. Toen Verschuur vorig jaar zijn plannen bekendmaakte, meldde zich meteen een teamchef die kampte met een verzuim van bijna 10 procent. ,,In een jaar tijd zijn ze gedaald tot 6,6 procent. En ik weet zeker dat die daling gaat doorzetten."