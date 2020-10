Minder buitenlandse studenten willen blijven: ‘Dit gaat geld kosten’

VIDEO 67.000 nieuwe gevallen in een week: piek najaars­golf lijkt in zicht

27 oktober De afgelopen week telde het RIVM het recordaantal van 67.000 besmettingen. Dat is fors meer dan de weken daarvoor, al neemt de stijging in snelheid af en komt de voorlopige piek van de tweede golf vermoedelijk in zicht. ‘Waarschijnlijk het effect van de maatregelen’.