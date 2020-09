Minder egels door ziekte en droogte

De droogte heeft voor problemen bij de voortplanting van egels gezorgd, denkt de Zoogdiervereniging. Egels komen onder andere voor in Noord-Brabant en daar is het al drie zomers extreem droog. Tijdens het Egelweekend zijn alle waarnemingen van levende of dode egels uit 2020 welkom. Ook egels die al eerder dan komend weekeinde zijn gezien mogen gemeld worden, als dat nog niet is gebeurd. De organisaties zijn vooral benieuwd naar egels die in particuliere tuinen worden gezien.