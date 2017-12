Minder meldingen racisme en discriminatie

Volgens de stichting had vorig jaar wel 'twee gezichten'. ,,In het voorjaar van 2016 speelden nog verhitte debatten rond de komst van vluchtelingen naar Nederland en Europa. Na het afsluiten van een deal met Turkije nam het aantal vluchtelingen duidelijk af en zwakten de felle discussies ook af.''



Het gevolg was een daling van het aantal incidenten van moslimdiscriminatie (van 466 in 2015 naar 364 in 2016), het aantal racistische incidenten (van 2732 in 2015 naar 2247 in 2016) en van extreemrechts activisme en geweld. De daling voltrok zich voornamelijk na het eerste kwartaal van 2016.



Van de geweldsincidenten in dat jaar vond 41 procent nog in de eerste drie maanden plaats. Ook het aantal antisemitische incidenten is verder gedaald: van 57 in 2015 naar 35 incidenten in 2016.