Minder verdrinkingsdoden in 2022, al jarenlang is het aantal gevallen laag

In 2022 zijn 73 Nederlanders verdronken in het open water of in en om het huis. Dat zijn zeven minder verdrinkingsgevallen dan een jaar geleden. Verhoudingsgewijs komen verdrinkingen het vaakst voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Kinderen met een niet-Nederlandse afkomst verdrinken vaker dan kinderen met een Nederlandse afkomst.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1950 en 1980 is het aantal verdrinkingen sterk gedaald, aldus het databureau, en daarna ongeveer stabiel gebleven. Experts wijzen op zwemonderwijs en betere regels in zwemvijvers. De daling is onder alle leeftijdsgroepen te zien, maar vooral bij kinderen. In de periode 2013-2022 verdronken 125 kinderen en jongeren onder de 20 jaar. Hiervan waren er 29 niet in Nederland geboren: vijf in Europa en 24 daarbuiten. Verhoudingsgewijs komen verdrinkingen vaker voor bij kinderen die in een ander land dan Nederland zijn geboren.

Onder de 10 jaar is het risico om te verdrinken drie keer groter bij kinderen met een niet-Europese afkomst. Bij migranten met een Europese herkomst is het risico op verdrinking vooral bij 20- tot 60-jarigen groter dan onder mensen met een Nederlandse herkomst.

Het aantal verdrinkingsdoden in 2022 is met 73 relatief laag; het gemiddelde over de afgelopen tien jaar is 86 gevallen. Bijna de helft van hen (45 procent) is 60 jaar of ouder, 8 procent jonger is dan 10 jaar. Alsnog is het risico op verdrinken niet groot, aldus het CBS: In 2022 kwam bijvoorbeeld minder dan één persoon per honderdduizend 60-plussers om het leven door verdrinking.

In de afgelopen tien jaar vond 74 procent van de verdrinkingen plaats in open water, zoals een sloot, rivier, een meer of de zee. Meer dan de helft van de verdrinkingen kwam door een val in het water. Ongeveer een derde van de verdrinkingen gebeurde in en om het huis, bijvoorbeeld in een badkuip of een binnenzwembad. Naast accidentele verdrinkingen komen jaarlijks ook mensen door verdrinking om het leven door bijvoorbeeld een vervoersongeval, die het CBS als andere categorie rekent. In 2022 verdronken 39 mensen nadat hun auto in het water terecht was gekomen.