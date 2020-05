Minder water uit de kraan door extreem verbruik: 'Geen zwembadjes meer vullen’

In Gelderland en Overijssel komt op een flink aantal plekken minder water uit de kraan, omdat het waterverbruik sinds gisteren extreem hoog is. Dat meldt waterbedrijf Vitens, dat de klanten dringend oproept om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine en het wassen van de auto moet even wachten.

Volgens Vitens bleek gistermiddag al dat het waterverbruik sterk steeg, onder meer in de omgeving van Barneveld, in de Achterhoek en in Twente. Dat zijn gebieden die toch al zeer te lijden hebben onder de aanhoudende droogte. De grondwaterstand is daar ook buitengewoon laag, terwijl het waterpeil in de grote rivieren ook laag staat. Het extreme waterverbruik breidde zich in de loop van zaterdag nog uit.

Vitens verzorgt het drinkwater voor 5,6 miljoen huishoudens in vijf provincies. Het drinkwaterbedrijf roept gebruikers in de zeer droge zomers van de laatste jaren al steeds op om zuiniger te zijn met drinkwater.

Waterbedrijven in andere delen van het land hebben vooralsnog geen melding gemaakt van een watertekort. De verwachting is dat de waarschuwing van Vitens het hele pinksterweekeinde zal aanhouden en ook de dagen erna van kracht blijft. Ook dan wordt het zonovergoten en tropisch warm.

Geen water meer uit de kraan

In België kwam eerder deze maand op sommige plaatsen helemaal geen water meer uit de kraan. De watervoorziening zit ook daar ,,tegen de grenzen van haar capaciteit.” Het tekort zou voor grote problemen kunnen zorgen als er ergens brand uitbreekt, waarschuwde de gemeente Overijse. Huishoudens die nog wel water uit de kraan kregen werden met klem verzocht zo weinig mogelijk kraanwater te gebruiken.

Bang dat er helemaal geen water meer uit de kraan komt, hoeven we in Nederland voorlopig niet te zijn, zeggen de waterbedrijven in koor. Ook al steeg het waterverbruik in coronatijd bij huishoudens soms al met twintig procent. Maar de drinkwatervoorziening is niet onuitputtelijk.

Een Nederlands gezin gebruikt gemiddeld 120 liter water per dag, oplopend tot 150 liter op mooi, zonnige dagen. Vooral tijdens de pieken is het soms lastig al het water bij huishoudens te krijgen. In 2018 verlaagde Vitens daarom tijdelijk de waterdruk, waardoor er bijvoorbeeld minder water uit de douche kwam.

Kurkdroog