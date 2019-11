Minderjarige jongens verdienden ton aan afpersen met naaktfoto's

Hoe een zoektocht naar moeder Ruinerwold-ge­zin eindigt bij een geheime crematie in Zwolle

7:30 Waar is de moeder van het verborgen gehouden gezin in Ruinerwold gebleven? De politie onderzoekt haar dood (ze overleed in 2004). Buren veronderstelden dat ze zou zijn begraven in de tuin. De Stentor ging op zoek. Het spoor leidde naar haar geheime crematie in Zwolle.