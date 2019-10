Minister Blok ontbiedt Turkse ambassadeur na inval Syrië

,,Nederland veroordeelt het Turkse offensief in Noordoost-Syrië”, stelt Blok. ,,De operatie kan nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen en de strijd tegen IS en de stabiliteit in de regio schaden.”

De minister prijst Frankrijk en Groot-Brittannië, die naar aanleiding van de inval een een spoedsessie van de VN-Veiligheidsraad hebben belegd. ,,We zijn en blijven in gesprek met onze partners, ook via de NAVO en de EU. We geven er nu prioriteit aan samen met onze partners duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van de operatie en vervolgstappen te bepalen.” Blok is momenteel op bezoek in Slovenië en komt donderdag terug naar Nederland.