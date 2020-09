Minister Dekker wil in VS gedetineerde Singh (75) helpen met gratieverzoek

De 75-jarige Singh werd in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld voor moord op zijn vrouw en dochter. Later bleek dat de kroongetuige in de zaak was omgekocht door de aanklager en dat de Nederlander mogelijk onterecht is veroordeeld. Hij is de langst vastzittende Nederlander in een buitenlandse gevangenis. De Tweede Kamer vroeg het kabinet al eerder zich in te zetten voor de Nederlander.