Minister: Patiënten moeten ook goede zorg krijgen na bankroet ziekenhuizen

UpdateNu het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen op omvallen staan, moeten de zorgverzekeraars voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Dat meldt zorgminister Bruins vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ingaat op het dreigende faillissement.

Die zorgplicht houdt in dat de hulpverlening in de regio niet in gevaar komt en dat ook in de nieuwe situatie patiënten tijdig goede zorg in de regio kunnen krijgen. Toezichthouder NZa heeft de grootste zorgverzekeraar in beide regio’s van de ziekenhuizen, Zilveren Kruis, gevraagd om hiervoor een plan op te stellen.

Spoedeisende hulp

Quote Voor alle betrokke­nen, patiënten en

medewer­kers is dit een vervelende en onzekere situatie Zorgminister Bruins De minister vreest overigens niet dat door een eventueel faillissement van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen het aantal mensen in Nederland zal toenemen dat niet binnen de wettelijke norm van 45 minuten een afdeling spoedeisende hulp of acute verloskunde kan bereiken, laat hij weten.



Mocht één of beide ziekenhuizen definitief omvallen, dan is de rol van het ministerie van Volksgezondheid daarom volgens Bruins ‘beperkt’. ,,Ik heb het RIVM gevraagd om met spoed te bezien of het eventuele verdwijnen van deze ziekenhuizen gevolgen zou hebben voor andere ziekenhuizen in die regio.”

Nu surseance van betaling is aangevraagd, heeft de zorginspectie bij de ziekenhuizen aangegeven dat er concrete afbouwplannen dienen te worden opgesteld. Bruins benadrukt dat daarin moet worden opgenomen hoe de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg tijdens de afbouw worden geborgd.

Onzekere situatie

Op een meer persoonlijke noot spreekt de bewindsman van een ‘voor alle betrokkenen, patiënten en medewerkers vervelende en onzekere situatie’. Het is nu aan de bewindvoerder om te kijken wat de mogelijkheden verder zijn om een faillissement te voorkomen, stelt Bruins nog vast.

In de Tweede kamer wordt niet verrast gereageerd op de problemen voor deze ziekhuizen.

,,Dit zat er al aan te komen, de berichten waren al een tijdje niet goed. Maar het is een zorgelijke ontwikkeling”, zegt SP’er Henk van Gerven. ,,De overheid heeft eerder vele miljoenen gestoken in Lelystad, want dat was een zogeheten ‘systeemziekenhuis’. Het is dus nu cruciaal voor de omgeving dat de minister het ziekenhuis volwaardig overeind houdt en zorgt dat het niet opgegeten wordt. Want dat gaat ten koste van de leefbaarheid. Het is een politieke keuze om daarvoor te gaan.”

Goede zorg voor iedereen

VVD-Kamerlid Arno Rutte laat weten: ,,Ik kan me voorstellen dat dit in Flevoland tot zorgen leidt. Is de zorg er wel als ik die nodig heb? Daarom moet voorop staan dat goede zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Het is goed dat minister Bruins zorgverzekeraar Achmea opdracht heeft gegeven hiervoor zo snel mogelijk een plan te maken.”