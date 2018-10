Minister: Verbod op Stint genomen op basis van nieuwe feiten

De bewindsvrouw besloot tot het verbod na het tragische ongeluk in Oss waarbij op 20 september een Stint onder de trein terechtkwam. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven.



Een kinderdagverblijf uit Almere is naar de rechter gestapt om het verbod aan te vechten. Het besluit zou onzorgvuldig zijn genomen. ,,De afweging van de minister is dat er vragen zijn over de veiligheid. Om die reden mag geen enkele gebruiker nog met een Stint rijden. Dat vind ik te kort door de bocht", aldus hun advocaat Werner van Bentem. ,,Het is alsof er in één Boeing een fout schroefje zit, en dat er dan geen enkele Boeing meer mag vliegen.''