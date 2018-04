'Minister Wiebes beschikte wél over memo's dividendbelasting'

De VVD'er verklaarde vrijdag niet te weten om welke memo's het ging en er niet over gesproken te hebben tijdens de onderhandelingen. Maar Wiebes zat in de deelsessie van de formatie waar over belastingen werd gesproken.

Uit de afwijzing van een informatieverzoek blijkt dat niet alleen de onderhandelende partijen memo's kregen, maar hij zelf ook. In zijn toenmalige rol als staatssecretaris van Financiën kreeg hij eind augustus, tijdens de formatie, een speciaal memo over de effecten van het afschaffen van de dividendbelasting.

Twee memo's

Wiebes kreeg minstens twee memo's. Dat blijkt uit de uitleg van het ministerie waarom het de door de oppositie, journalisten en onderzoekers opgevraagde documenten niet openbaar maakt. Wiebes ontving de memo's eind april en eind augustus, toen de formatie in volle gang was, staat in de openbare toelichting. Hij onderhandelde toen namens de VVD mee over belastingzaken.

De huidige ministers Wouter Koolmees en Carola Schouten gaven vrijdag toe dat ze de memo's wel kenden, maar die zouden zij niet met hun partijleiders hebben gedeeld. Wiebes blijft erbij dat hij díe stukken ook niet heeft gezien.

De oppositie is bijzonder slecht te spreken over de hele gang van zaken en eist opheldering. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer spreekt van ,,een rookgordijn'' dat wordt opgetrokken en ministers die elkaar tegenspreken. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver wordt het ,,steeds mysterieuzer''. ,,Rutte moet nu de leiding nemen. Stop met het achterhouden van informatie.''

Wiebes stelt dat het ,,niet onlogisch is'' dat zijn ambtenaren hem memo's over de dividendbelasting voorlegden, ,,aangezien over dit onderwerp maatschappelijk al langere tijd gesproken werd''. Een staatssecretaris van Financiën wordt nu eenmaal ,,voortdurend geïnformeerd over actuele zaken op belastinggebied''.

Felle kritiek

Er was al felle kritiek op het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen en de oppositie wilde dan ook van de coalitiepartijen weten waarop die beslissing gebaseerd was. Premier Rutte en de partijleiders van de coalitiepartijen hielden echter - ondanks herhaaldelijke verzoeken - vol dat ze geen herinnering hebben aan documenten die tijdens de formatie besproken zouden zijn. De oppositie wil nu deze week nog een debat over de kwestie.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de weigering om stukken openbaar te maken eerder al 'explosieve informatie'.

Dividend

Dividendbelasting is een belasting op winst die bedrijven uitkeren aan de aandeelhouders. Die uitkering heet dividend. Beleggers betalen 15 procent belasting over die uitkering.