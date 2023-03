Minister Yesilgöz: ‘Dreigingsniveau is zó anders dan jaren geleden, we zijn te lang naïef geweest’

met video Vrouw doodgescho­ten op straat in Amsterdam, ook vermoede­lij­ke schutter dood

Een 47-jarige vrouw uit Amsterdam is donderdagochtend neergeschoten in De Wittenstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Ze is kort daarna aan haar verwondingen overleden. De vermoedelijke schutter, een 57-jarige man uit Amsterdam, is overleden aangetroffen in een parkeergarage verderop. Op beide plaatsen delict wordt onderzoek gedaan.