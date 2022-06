Minister: Zelfstandigen kunnen binnenkort adres afschermen in KvK-register

Alle eenmanszaken, waaronder veel zzp’ers, kunnen straks hun vestigingsadres helemaal laten verbergen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat wil minister Micky Adriaansens (Economische Zaken), die haar visie op het register naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet duidelijk: belanghebbenden mogen in september nog reageren op de voorstellen. Intussen heeft de minister de KVK gevraagd coulant te zijn en ‘dit in de praktijk zo snel mogelijk uit te gaan voeren’.

Ondernemers moeten wel een postbus registreren of een ander alternatief postadres. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst kunnen de gegevens nog wel inzien, net als andere instanties die hier wettelijk toestemming voor hebben, zoals advocaten en deurwaarders. In sommige gevallen hebben ook private clubs redenen om deze gegevens in te zien. Zij moeten straks geautoriseerd worden.

Ook wil Adriaansens een verbod op het gebruik van gegevens voor bijvoorbeeld reclame en marketing. Telefoonnummers en e-mailadressen worden voor alle ondernemers niet meer openbaar gemaakt, als het aan Adriaansens ligt. Volgens de bewindsvrouw gaat het Handelsregister zo met de tijd mee. ,,Ik stel deze aanpassing voor zodat de privacy en daardoor ook de veiligheid van ondernemers straks omhooggaat.”

Ze sprak in debat met de Kamer al eerder van een ‘kantelpunt’ omdat de Kamer van Koophandel en de politiek lange tijd vonden dat het Handelsregister zo veel mogelijk informatie moest geven. Dat is nu niet meer zo

Volledig scherm Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken, bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. © ANP

Handelsregister

Het handelsregister bestaat om erachter te komen met wie je zaken doet. Alle bedrijven staan geregistreerd in het openbare register en iedereen mag er bedrijven in opzoeken of bedrijfsinformatie uit opvragen om bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van een bedrijf te kunnen beoordelen.

Klinkt goed, maar toch was het een probleem voor vooral zelfstandige ondernemers. Zakelijke adressen en woonadressen waren jarenlang openbaar. Ook de wijziging begin dit jaar dat alleen nog zakelijke adressen openbaar zijn heeft voor zzp’ers weinig geholpen: veel hebben hun kantoor aan huis waardoor het zakelijke adres gelijkstaat aan het woonadres.

Voor zzp’ers met een beroep in het publieke oog, bijvoorbeeld zelfstandige advocaten of freelancejournalisten, kan dat vervelend uitpakken. Door het gebrek aan privacy kan hun veiligheid in het geding komen. Zo zouden zij thuis kunnen worden bedreigd of kunnen er demonstranten aan de deur komen. Met de plannen van minister Adriaansens zou dat probleem worden opgelost.