Ministerie vernietigde onrechtmatig duizenden adoptiedossiers: ‘Gebrekkig en onzorgvuldig’

inspectierapportHet ministerie van Justitie en Veiligheid is decennialang laks geweest met het beheer van dossiers over buitenlandse adopties. De registratie was slecht en in 1983 en 1999 zijn onrechtmatig duizenden adoptiedossiers vernietigd. Dat concludeert de inspectie na onderzoek.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed onderzocht de vernietiging van dossiers door de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (IKA). Dit bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid controleert of buitenlandse adopties legaal verlopen en of de afstammingsgegevens van een adoptiekind beschikbaar zijn.

Geadopteerden kunnen bij de autoriteit inzage vragen in hun dossier. De uit Zuid-Korea geadopteerde Stephanie Dong-Hee Kim ontdekte tijdens onderzoek naar haar adoptie dat haar dossier, en dat van veel anderen, vernietigd is door de Centrale Autoriteit.

De inspectie stelt dat de registratie bij de Centrale Autoriteit ‘gebrekkig’ was en het beheer ‘onzorgvuldig’. Dat vergrootte het risico op fouten. Zo heeft de overheidsorganisatie zowel in 1983 als in 1999 duizenden dossiers over buitenlandse adopties uit de periode 1967-1979 vernietigd. Het ministerie hanteerde destijds een bewaartermijn van vijf jaar, maar dat was in strijd met de Archiefwet.

Belangen afwegen

Sinds 1972 bepaalt die wet dat de bewaartermijn moet worden vastgesteld na een procedure waarin belangen van verschillende partijen zijn afgewogen, in het bijzonder die van geadopteerden. Dat is niet gebeurd. ,,Dit belang is duidelijk relevant bij het bewaren van informatie over een adoptie. Er is echter niet aantoonbaar rekening mee gehouden’’, concludeert de inspectie.

Volgens de Archiefwet moet op vernietigings- en selectielijsten worden vastgelegd welke documenten bewaard moeten blijven en hoelang. De toenmalige Directie Kinderbescherming, voorloper van de Centrale Autoriteit, hanteerde lijsten die niet officieel waren goedgekeurd. Zo stelde het ministerie in een interne nota in 1978 de bewaartermijn op vijf jaar, zonder de wettelijk verplichte raadpleging van deskundigen en een advies van de Archiefraad.

Gedoogd

Stephanie Dong-Hee Kim ontdekte tijdens onderzoek naar haar adoptie uit Zuid-Korea dat de Centrale Autoriteit haar dossier al in 1999 vernietigd heeft.



Om onbekende reden zijn zo’n honderd adoptiedossiers wél bewaard gebleven. Op basis daarvan concludeert de inspectie dat de vernietigde dossiers vooral informatie over de adoptieouders bevatten, zoals hun aanvraag, toestemmingsverklaring, screening, correspondentie en de komst van het adoptiekind naar Nederland. ,,Er zaten hoogstwaarschijnlijk geen afstammingsgegevens bij van het kind’’, aldus de inspectie.



Sinds 1998 bevatten de dossiers wél meer informatie over de adoptiekinderen zelf, inclusief eventuele gegevens van biologische ouders. Sinds 2006 mogen deze niet meer vernietigd worden. Het ministerie stelde aanvankelijk dat dit sindsdien ook niet meer gebeurd is, maar ontdekte vorige maand dat dit in 2011 één keer toch het geval was. Of dit vaker gebeurd is, kan het ministerie niet zeggen.

Verschillende plekken

Momenteel bevinden adoptiedossiers zich verspreid op verschillende plekken, zoals in het Nationaal Archief en bij bemiddelingsorganisaties, die een bewaartermijn van dertig jaar hanteren. Maar ook bij deze adoptiebureaus zijn veel dossiers spoorloos. Zo ontdekten Chileense geadopteerden dat veel dossiers bij Wereldkinderen kwijt zijn.

Volgens de inspectie waren de dossiers mogelijk langer bewaard gebleven als het ministerie de procedure wél had gevolgd. ,,Dit is echter niet zeker, omdat het belang van inzage in adoptiedossiers op de lange termijn in die periode minder werd erkend.’’

Dat besef kwam pas in 2006, toen dus werd vastgelegd dat adoptiedossiers blijvend bewaard moeten blijven. ,,Ook wanneer afstammingsgegevens ontbreken is het waardevol dat burgers zelf kunnen zien wat de inhoud van dergelijke dossiers is’’, aldus de inspectie. ,,In ieder geval wanneer het gaat om onderwerpen van zulke essentiële aard als iemands herkomst en adoptie.’’

De inspectie adviseert de dossiers die nog wél bewaard zijn binnen een jaar over te brengen naar het Nationaal Archief, en daarnaast in kaart te brengen waar informatie over individuele adopties te vinden is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat de regelgeving voor het bewaren dossiers in 1999 anders was georganiseerd dan nu. Dat geadopteerden niet meer kunnen nagaan waar hun roots liggen, vindt het ministerie ‘verschrikkelijk’. ,,Helaas kunnen we de vernietiging van dossiers niet terugdraaien en erkennen we het leed dat hiermee veroorzaakt is. We kunnen nu alleen maar ons sterk maken om het toezicht op nieuwe dossiers te verbeteren.’’