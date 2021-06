Ministers: koning had zich aan coronaregels moeten houden

Zaak Nicky Verstappen / Video Jos Brech is verbaasd: ‘U wilt een verklaring, die geef ik en dan gelooft u die niet’

11:44 Jos Brech - veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen - zegt dat hij verbaasd is dat justitie maar blijft hameren op meer uitleg over zijn ‘onschuld'. ,,U vraagt maar om een verklaring van mij, dan geef ik die u en dan zegt u: ‘Ach, daar doen we niks mee, die geloven wij niet’.”