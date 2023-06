Mink K. krijgt zes jaar cel voor vervoeren honderden kilo’s cocaïne

Volgens de rechtbank had de verdachte hierin een coördinerende en leidinggevende rol. Mink K. (62) geldt als een ‘oude rot’ in de onderwereld. De rechtbank zag voldoende bewijs voor zijn betrokkenheid in onderschepte berichten van de dienst SkyECC. In de berichten wordt bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen en bestellijsten. Het Openbaar Ministerie eiste eerder deze maand negen jaar cel.

De partij cocaïne waar K. voor is veroordeeld, raakte zoek en belandde uiteindelijk bij een supermarkt in Duitsland. De drugs waren namelijk verstopt tussen een lading bananen. De straf is lager geworden dan de eis omdat de rechtbank onvoldoende bewijs ziet dat K. ook nog een andere partij drugs in zijn bezit heeft gehad. De advocaat van de man, Mark Teurlings, had om vrijspraak gevraagd. Hij laat dinsdag weten ,,teleurgesteld” te zijn in de uitspraak en overweegt een hoger beroep.

Libanon

K. werd vorig jaar in maart opgepakt in Libanon, samen met zijn schoonzoon Najim Z. K. verbleef al jaren in dat land. Hij wordt ook wel De Denker genoemd. Hij werkte in het verleden samen met kopstukken als Stanley Hillis en Jan Femer. Deze mannen zijn geliquideerd. Zelf stond K. eerder terecht in zaken rond drugs- en wapenhandel. Ook was hij lang verdachte in het onderzoek naar de moord op de veroordeelde drugshandelaar Jaap van der Heiden in 1993. In 2007 werd hij daarvan vrijgesproken.



De schoonzoon van K. kreeg eerder deze maand acht jaar cel voor twee coketransporten. Volgens justitie is hij een crimineel contact van Ridouan Taghi. Daar stond hij niet voor terecht.

