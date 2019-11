Mirella van Markus, het nieuwe seizoen van The Crown en Sjors Fröhlich in De Ochtend Show to go

Politiek Den Haag praat over wettelijke ondersteuning van ‘meerouderschap’. In ons land zijn steeds meer gezinnen met drie of vier ouders. Presentatrice Mirella van Markus maakte een serie over deze ‘modern families’.



Het Nederlands mannenelftal heeft plaatsing voor het EK in zicht, maar zaterdag wacht in Belfast nog een belangrijke horde: Noord-Ierland. AD Sport-verslaggever Sjoerd Mossou blikt met ons vooruit op de wedstrijd.



Fans kijken er al lang naar uit en zondag is het zover: het derde seizoen van The Crown verschijnt op Netflix. Showverslaggever Gudo Tienhooven sprak in Londen met de cast en weet alle ins-en outs.



Ondanks tientallen aangiftes kreeg de jonge Humeyra geen bescherming en werd ze bij school doodgeschoten door haar ex-vriend Bekir E. Morgen begint de strafzaak tegen hem.



Daarnaast praten we met radiocoryfee Sjors Fröhlich op zijn eerste ochtend als burgemeester.