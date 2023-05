Misbruikzaak Borsato duurt mede zo lang omdat handschrift van slachtoffer wordt onderzocht

De zaak van Marco Borsato in de affaire rond talentenjacht The Voice duurt mede zo lang omdat er onderzoek wordt gedaan naar het handschrift van het slachtoffer. Via haar dagboek kwamen ooit de vermeende handtastelijkheden aan het licht.

In dat dagboek beschreef het toen minderjarige meisje wat haar is overkomen. Haar moeder - een vrouw die via de fanclub jarenlang bevriend was met Borsato - ontdekte in de dagboeken van haar dochter het vermeende misbruik. Borsato's advocaat Geert-Jan Knoops bevestigt nu dat er onderzoek wordt gedaan naar het handschrift.

De zaak van Borsato kwam eind 2021 aan het licht en liep vooruit op het in januari 2022 losbarstende schandaal rond misbruikincidenten in The Voice of Holland. Die misbruikincidenten werden aan het licht gebracht door Youtubeprogramma Boos. In maart van dit jaar werd bekend dat ex-jurylid van de show Ali B. en bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor zaken als verkrachting (Ali B) en aanranding (Rietbergen). Wanneer zij voor de rechter moeten verschijnen is nog onduidelijk.

Ex-Voice-jurylid Marco Borsato wordt niet vervolgd voor één aangifte die tegen hem is gedaan rond The Voice. Iemand die betrokken was bij de show had ook aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie besloot echter in die zaak niet over te gaan tot vervolging wegens te weinig bewijs.

Zaak tegen Borsato loopt nog steeds

Maar de zaak waarmee Borsato eind december 2021 al in het nieuws kwam, loopt nog steeds. Die zaak draait om vermeende handtastelijkheden van de zanger bij een toen 15-jarig meisje, de dochter dus van een vrouw die jarenlang voor de fanclub van Borsato werkte. Het meisje kent de zanger ook al haar hele leven en zegt te zijn betast tussen 2014 en 2019. Zij is nu 23 jaar.

De zaak kwam aan het licht toen de moeder in het dagboek beschrijvingen van de handtastelijkheden ontdekte. Of die beschrijvingen authentiek zijn en echt door het meisje opgeschreven, wordt dus nu via een handschriftonderzoek onderzocht, bevestigt Borsato's advocaat Knoops. De raadsman weet niet hoe lang dat nog duurt. Advocaat Peter Plasman, die de aangeefster bijstaat, wil niets over de zaak kwijt.

