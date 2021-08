Mishandelde Frédérique maakt weer plezier ondanks fysieke ongemakken en bedankt 94.000 briefschrijvers

Twee weken na haar zware mishandeling in Amstelveen, omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje was, gaat het weer goed met de 14-jarige Frédérique. Ze heeft nog wel last van de gevolgen van haar gebroken kaak, neus en tanden maar ze ‘hangt weer lekker rond met haar vrienden en is bovenal de grote liefhebbende zus van haar drie broertjes en zusje’, meldt haar vader op sociale media.

Het gaat volgens hem zelfs ‘zeer goed’ met zijn dochter ‘hoewel ze kampt met de fysieke ongemakken van de aanval en hiervoor nog jarenlang zal moeten worden behandeld.’ De dagen na de aanval groeide Frédérique ‘naar een nog krachtiger persoonlijkheid.’ De 14-jarige ‘voelt rust en liefde van de steun van u allen van over de gehele wereld. Ze maakt weer plezier zoals een 14-jarige hoort te doen, hangt weer lekker rond met vrienden maar is bovenal de grote liefhebbende zus van haar drie broertjes en haar zusje zoals die haar juist zo intens koesteren. Een lach naar een ongedwongen, onbezorgd en liefdevol leven’, schrijft Paul Brink in een update op Instagram en LinkedIn.

De fysieke pijn van de aanval heeft volgens hem plaatsgemaakt voor trots, kracht, verbondenheid en bovenal positiviteit. Dat is te danken aan de massale steun die zijn dochter kreeg. ‘Vijf miljoen views, alomvattende verontwaardiging, wereldwijde media-aandacht, meer dan 200.000 digitale reacties en maar liefst 94.000 fysieke brieven (dankzij de nationale Radio 538-campagne) zijn een signaal van ons allemaal dat eenieder het leven mag leiden zoals diegene dat wil en de liefde mag geven, voelen en ontvangen zoals hij of zij dat in zijn of haar hart voelt. Niet alleen voor Frédérique maar voor velen van ons allemaal. Van Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Turkije, Korea, Thailand, Zweden tot aan de Verenigde Staten en vele -vele- andere landen’, schrijft Brink verder.

Amstelveen

De vader blikt ook terug op de arrestatie van een minderjarige verdachte. ‘Door zeer goed politiewerk is in bijna 24 uur na de aanval al een verdachte aangehouden, slechts 14 jaar oud. Dat toont ons een spiegel dat streng straffen niet werkt maar tolerantie en meer voorlichting ons gezamenlijke antwoord moet zijn. Hard straffen, wraak of vergelding is disfunctioneel en verwoest alleen maar meer levens.’

Brink bedankt iedereen voor de aandacht en steunbetuigingen voor zijn dochter met een bijzondere vermelding voor de gemeente Amstelveen. ‘De plek in Nederland waar iedereen in waarde naast elkaar samenleeft, de veilige haven van diversiteit en verdraagzaamheid in Nederland.’

Hij sluit af met een waarschuwing. ‘Beantwoord kwaad- of onwetendheid niet met wrok of wraak. Toon compassie, toon tolerantie. Creëer een betere wereld. Wees een vader, wees een moeder, wees een familielid of wees een vriend naar uw naasten ongeacht uw verschillen. Wees jezelf, wees liefdevol, wees trots. Wees een Frédérique. Zolang er nog belemmeringen zijn waardoor mensen niet ‘ik hou van jou’ tegen hun geliefden kunnen zeggen, uiten of openbaren - of gewoonweg niet kunnen zijn wie ze willen zijn - hebben wij u allen en Frédérique nog hard nodig’, aldus Paul Brink.

‘Ik ben wie ik ben’

Het meisje werd op maandag 26 juli omstreeks 14.15 uur door een groep van vier à vijf jongens tussen de 11 en 15 jaar mishandeld in een speeltuintje aan de Albert van Dalsumlaan in de Amstelveense wijk Westwijk. Na de mishandeling liep de groep weg in de richting van het Westwijkplein. Paul Brink plaatste een bericht met een foto van zijn ernstig toegetakelde dochter op LinkedIn. Hij schreef dat zijn dochter meermaals werd toegeschreeuwd met de vraag of ze een jongen of een meisje was. ‘Dat maakt toch niet uit’, reageerde ze eerst, en later zei ze: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn’. Dat zinde de jongen volgens Brink niet. ‘Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden en sloeg haar een kaakfractuur. Ze liep meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht.’

De vader was verbijsterd. ‘Waarom zou je zoiets doen? Mijn dochter Frédérique is niet transgender, maar zegt gewoon dat ze is wie ze is. Dat zo’n zin zoveel boosheid en agressie heeft opgewekt. Hij slaat haar gewoon helemaal de tering.’

Bloemen en post

Drie dagen na haar mishandeling vertelde Frédérique in het Jeugdjournaal al dat ze ‘enorm veel’ bloemen had ontvangen en tientallen dozen vol post met onder meer brieven, tekeningen en knuffels. ,,Alle aandacht en liefde maakt me blij en tevreden”, zei ze in een telefoongesprek.. ,,Ik weet niet hoe ik hier ooit bedankt voor kan zeggen.”

