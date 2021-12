Misschien moet er eerst een vaccin tegen de bureaucratie in dit land worden ontwikkeld

Het gaat steeds over die boosterlijstjes van Europa, waarop Nederland kansloos onderaan staat en zo, en dat we zelfs Bulgarije boven ons moeten dulden, maar wat al die criticasters vergeten, is dat we wél in een ander klassement fier de koppositie verdedigen.



Corona heeft de afgelopen twee jaar het nodige stuk gemaakt in dit land.



Veel ondernemers zien het niet meer zitten, zorgpersoneel loopt op z’n tandvlees en de polarisatie tussen mensen, zelfs als ze familie en vrienden zijn, neemt tragische vormen aan.



Ondanks deze vernietigende werking van het virus op de volksgezondheid en de maatschappelijke verhoudingen, is er een kenmerkend element van Nederland dat zich nergens iets van aantrekt: de bureaucratie.



Ik ben de afgelopen dagen door verschillende gepensioneerde artsen, verpleegkundigen en andere medici gemaild met de grote frustraties over de huidige gang van zaken.