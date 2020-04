Misschien moeten we gewoon accepteren dat wij geen land zijn voor een corona-app

Het zal u zijn opgevallen dat verveling en frustraties de overhand krijgen in ons land. Een lockdown is prima, vooral als hij een goed doel dient, in dit geval de volksgezondheid, maar het moet allemaal niet te lang duren. Op sociale media pakken driftige burgers elke dag een podium om Bekende Nederlanders te hekelen die elke dag een podium pakken. Vrolijk is de isolatie niet.



Daarom zullen miljoenen mensen aan de lippen hangen van premier Mark Rutte, die naar alle waarschijnlijkheid een kleine versobering van de maatregelen gaat aankondigen. In de tussentijd werd er al wel een ‘appathon’ georganiseerd: een soort Idols voor techbedrijven die allemaal een applicatie willen bouwen waarmee we het gezelschap in onze omgeving kunnen screenen op Covid-19. In Aziatische landen werkt dat goed, naar het schijnt.