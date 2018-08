'Misser dat Brech niet eerder in onderzoek is meegenomen'

Verdachte Jos Brech had vanwege een opgebiechte zedenzaak al veel eerder in het vizier moeten komen. Dat stelt misdaadjournalist Peter R. De Vries, die nauw betrokken is bij de zaak-Nicky Verstappen. ,,Bij de familie heerst ook het gevoel: potverdorie, die zaak had toen al opgelost kunnen worden.''

Brech was in 1985 betrokken bij een zedenzaak, zo vertelde hij tijdens een getuigenverhoor in 2001. Reden voor een politieman uit het onderzoek-Verstappen om in 2002 de scoutingvereniging in Heerlen te waarschuwen voor Brech, zo blijkt nu. ,,Dit is een man die je niet bij de scouting moet willen hebben'', kreeg de club te horen.

Maar toen ruim 100 mogelijke betrokkenen in 2010 werden opgeroepen om DNA af te staan in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen, zat Brech daar niet bij, nu tot grote verbazing van De Vries en de familie Verstappen: ,,Dat een scouting getipt wordt vanuit de politie bevestigt dat men een slecht gevoel had bij hem'', zegt De Vries. ,,Dan moet er een rood kruis achter zijn naam staan. Daarom is het onbegrijpelijk dat hij bij de eerstvolgende mogelijkheid niet meegenomen wordt. En hij stond aanvankelijk wel op een langere lijst. Maar daar is hij weer vanaf gehaald. Dat is een misslag, verzuim.''

De politie in Limburg kan vooralsnog niet melden waarom Brech is afgevoerd van de groslijst. Wel noemde de politiechef het woensdag 'met de kennis van nu een gemiste kans' om de man uit Simpelveld nìet om zijn DNA te vragen.

Op vragen over de interne waarschuwing aan de scoutingclub kan de politie nog niet ingaan: ,,Dat zoeken we nog uit.''

'Uitgeput'

Volgens De Vries is de familie van Nicky 'emotioneel uitgeput' door alle ontwikkelingen: ,,Ze zijn ook opgelucht dat er eindelijk wat gebeurt, maar deze berichten geven hen ook het gevoel: potverdorie, die zaak had tien jaar geleden al opgelost kunnen worden. Toen was de kans waarschijnlijk ook groter om hem aan te houden, zijn moeder leefde toen nog.''

De Vries benadrukt wel dat het 'achteraf makkelijk praten is': ,,Nu denk je: alleen Brech is belangrijk. Maar destijds stonden zo'n vijfduizend namen in het dossier.''

Brech logde eind april nog in

Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, heeft op 27 april nog onder een nickname ingelogd op internet. Dat meldt Peter R. de Vries.

De misdaadverslaggever spreekt van ,,interessante info" die hij heeft ontvangen van een niet nader genoemde bron. ,,Dat maakt zijn laatste levensteken al weer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij", aldus De Vries.



Bekijk hieronder beelden van de persconferentie: