Mist blijft hangen in zuidwesten, code geel in rest van het land opgeheven

Code geel is voor een groot deel van Nederland opgeheven, behalve voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland. In het zuidwesten blijft het nog lang mistig. In meerdere provincies gold de code vanwege dichte mist. Dat leidde vanochtend tot een drukke ochtendspits, met op het hoogtepunt meer dan 700 kilometer file.

De vertraging werd grotendeels veroorzaakt door de dichte mist. Op veel snelwegen waren er ongelukken.

Een van de grootste files stond op de A58 richting Eindhoven, waar door een ongeluk met vier auto’s op het hoogtepunt ruim 80 minuten vertraging was tussen knooppunt De Baars en Oirschot. Ook op de A50 stond een erg lange files na een ongeval, met eveneens vertraging tot ruim 80 minuten. Verder waren meeste files in het westen van het land, maar de langste files stonden in het zuiden en het oosten.

Door de mist kon het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. Volgens Weerplaza was de mist het meest dicht in Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland. In Zuid-Holland en het westen van Brabant waren de zichtwaarden lokaal zelfs lager dan 100 meter. Op de Waddeneilanden en in het noorden en oosten van het land viel het op de meeste plaatsen mee.

Vliegverkeer

Eindhoven Airport heeft nog zeker de hele dinsdag last van mist, zegt een woordvoerder. Eerder meldde de luchthaven dat tot 11.00 uur geen aankomend en vertrekkend vliegverkeer mogelijk was door dichte mist. Daarin komt vooralsnog geen verandering. Vluchten worden omgeleid naar onder meer Weeze, Maastricht en Keulen. Eindhoven Airport raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. De luchthaven raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Op Schiphol zijn ‘wel wat vluchten vertraagd’, maar niets geannuleerd, laat een woordvoerster weten. ,,In heel Europa is op dit moment mist, dat zorgt voor een domino-effect voor vertragingen”, aldus de woordvoerster. Rotterdam The Hague Airport lijkt vooralsnog geen last te hebben van de mist.

Mensen die vanochtend rijexamen hebben, hebben grote kans dat het gewoon doorgaat. ,,Alleen in extreme weersomstandigheden verplaatsen we examen, bij code rood bijvoorbeeld, of bij zware windstoten of gladheid”, zegt een woordvoerder van het CBR. ,,Dat gebeurt minder vaak met mist. In de stad of op de snelweg heb je daar minder last van.” Maar, zegt de woordvoerder, lokaal bespreken de examinatoren met elkaar of het veilig genoeg is om de rijproef af te nemen. ,,Dan kan het zijn dat ze besluiten om de examens te verplaatsen. De examinatoren en de afrijders moeten uiteraard ook veilig op een examenlocatie kunnen komen.”

Tweede helft ochtend

Omdat mistbanken opeens kunnen opduiken, krijgen weggebruikers het advies extra goed op te letten. De mist zal in de tweede helft van de ochtend geleidelijk oplossen.

Mistlampen mogen aan de voorkant van de auto aan als het zicht minder is dan 200 meter, aldus Rijkswaterstaat. Dit geldt ook wanneer regen of sneeuw zorgt voor weinig zicht. Aan de achterkant van de wagen geldt dit bij zicht minder dan 50 meter. Bij heel veel regen mag het mistachterlicht niet aan. Op de snelweg is de afstand via de hectometerpaaltjes te meten. Elke 100 meter staat zo’n paaltje. Lees hier meer over wanneer je je mistlampen mag gebruiken.

Volgens de ANWB zal de avondspits op dinsdag naar alle waarschijnlijkheid juist wat rustiger verlopen. Dat komt door de wedstrijd Qatar-Nederland op het WK.

Kouder weer

Vanaf dinsdag wordt het weerbeeld een stuk droger. Omdat er dan nauwelijks wind staat, neemt de kans op een grijs weerbeeld met nevel en mist sterk toe.

Koudere lucht vindt halverwege de week zijn weg richting ons land en dat merken we later in de week aan de temperatuur. ,,Middagtemperaturen van hooguit 5 graden lijken het maximaal haalbare en vorst in de nachten is realistisch, zeker in de buitengebieden”, zei weerman Raymond Klaassen van Weerplaza eerder. ,,Op basis van de laatste weerkaarten worden rond Sinterklaas nu de laagste temperaturen voorzien.”

Of de kou na 5 december doorzet, is nog onzeker.

