Mist en lichte vorst zorgen vannacht voor gladheid: strooiwagens massaal weg op

De temperatuur daalt de komende nacht tot tegen of net iets onder het vriespunt. ,,Het kan vannacht en morgenvroeg op uitgebreide schaal licht gaan vriezen in ons land’’, zegt Diana Woei van Weerplaza . Op sommige plaatsen vormt zich daarbij dichte mist, aldus de weervrouw. Na de regen van gisteren en vandaag klaart het vannacht op, maar door het vochtige wegdek en de vorst is er kans op gladheid. ,,Die combinatie is meestal niet erg gunstig voor weggebruikers.’’ Vannacht vinden de eerste grote strooiacties plaats, meldt Rijkswaterstaat. In de ochtendspits kunnen de files langer dan normaal zijn.

Lokaal oppassen geblazen

Ondanks de strooiacties blijft het, vooral op lokale wegen bruggen, oppassen geblazen. Daar wordt doorgaans niet gestrooid. ,,Door de mist en lokale gladheid is het vooral voor fietsers en scooters morgenochtend vervelend. Extra opletten bij het passeren van een brug is raadzaam voor de tweewielers.’’



Morgen blijft het overwegend droog, maar wel kan een groot deel van de dag grijs en nevelig blijven. Met een maximum van een graad of vier en, als de zon zich laat zien, zes. Het is overigens niet de eerste keer dat strooiwagens de weg op gaan: de afgelopen twee weken is al lokaal gestrooid, met name op bruggen.