Mister Omikron, laat u niet afleiden door bijzaken en kleingeestige twistjes

Coronavirus LIVE | Recordaan­tal nieuwe besmettin­gen in VK, België versnelt booster­prik­ken

Sinds 19 mei is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen niet zo hard gedaald als vandaag. Er liggen 2622 mensen met Covid op de intensive cares en verpleegafdelingen, 122 minder dan dinsdag. En voor de derde dag op rij bleef het aantal positieve coronatests onder de 14.000. Het RIVM verwacht dat in januari ruim de helft van alle corona-infecties wordt veroorzaakt door de omikronvariant. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

22:36