Moeder (30) van overleden baby Haaksbergen aangehouden

Van reizen tot lichame­lijk contact: wat mogen we nog in ‘het nieuwe normaal’?

10:27 Als het kabinet vandaag al met een lichte versoepeling van maatregelen komt, staat één ding vast: we gaan niet gelijk terug naar ons oude leventje. Sterker nog, de 1,5 metersamenleving wordt ‘het nieuwe normaal’. Wat willen we dan weer kunnen en hoe reëel is dat?