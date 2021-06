Moeder brengt autistische Niels regelmatig naar prostituee: 'Als ik mijn zoon gelukkig zie, ben ik dat ook’

Maak kennis met Niels, eind 20 en woonachtig in Altena, thuis bij zijn moeder. Hij is autistisch; hij maakt moeilijk contact, is recht voor zijn raap, maar ook vriendelijk, haast hij zich te zeggen. En ook wat verlegen in het dagelijks leven. Een duurzame relatie aangaan is daarom niet gemakkelijk. De basisschool en middelbare school gingen hem gemakkelijk af. Ondanks zijn autisme zat Niels op een gewone school. Hij werd niet gepest, stond op het schoolplein nooit alleen in een hoekje en als er een kinderfeestje was, was Niels er. En de meisjes vonden hem aardig en leuk.