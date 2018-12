Moeder derde slachtoffer messentrekker: ‘Deze gek moet gevonden worden’

Wie durft er nog alleen over straat in het hart van Noord-Holland, nu daar drie vrouwen zijn aangereden en aangevallen? De moeder van één van de slachtoffers hoopt dat de politie de dader snel pakt: ,,Dat wil heel Egmond, heel Nederland.’’

De bloemen en kaartjes die maar binnen blijven komen, doen Esmee goed. Maar er is nog een lange weg te gaan totdat ze helemaal hersteld is van de aanval vorige week maandagavond tijdens haar hardloopronde. ,,Ze is een vechter, en we steunen haar’’, zegt haar moeder tegen deze krant.

Esmee (18) bleek het derde slachtoffer in deze regio van zo’n aanval in korte tijd. Een week eerder waren al vrouwen van 18 en 52 aangereden en zeer waarschijnlijk, net als Esmee, ook gestoken. De politie houdt een klopjacht op de dader.

Esmee ging die maandag iets na zevenen de deur uit van het huis in Egmond-Binnen. ,,Het is een klein rondje van zo’n vier à vijf kilometer’’, zegt haar moeder. ,,En er rijden en lopen altijd ook genoeg anderen op de route, zoals de jeugd van de sportclubs in de buurt.’’

‘Hij riep nog wat’

Maar iets na half acht gaat het mis. Esmee wordt op de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef klemgereden, het raam wordt geopend en ze krijgt een klap tegen haar borst. ,,Hij riep nog wat tegen haar. Wat weet ze niet, maar toen reed hij door. Esmee zelf liep nog een tijdje verder, maar op een klein weggetje viel ze neer. Gelukkig konden omstanders haar helpen.’’

Ze bleek neergestoken. In het ziekenhuis werd ze geholpen aan de verwondingen aan haar long en hartzakje. Inmiddels is ze weer thuis, maar maar het herstel zal nog even duren: ,,Het heeft tijd nodig, ze heeft wel echt een klap gehad. Soms krijgt ze morfine tegen de pijn.’’

De reeks rare aanvallen is het gesprek van de dag in het gebied tussen Egmond aan Zee, Alkmaar en Castricum. Behalve Esmee werden vier dagen daarvoor ook twee andere vrouwen (van 18 en 52) zomaar aangereden en aangevallen op de Zanddijk in Limmen, een dorp nog geen vijf kilometer verderop. Deze slachtoffers liepen een klaplong en verwondingen aan de elleboog op.

(Artikel gaat verder na de kaart)

Volledig scherm De drie steekincidenten vonden plaats op nog geen 5 kilometer afstand. © ANP Graphics

,,Ik woon vlakbij de weg waar die twee vrouwen zijn neergestoken’’, zegt een medewerkster van Bakkerij Putter in het dorpje Limmen. ,,Het is doodeng.’’

Zolang er geen verdachte gepakt is, zijn fietsers en voetgangers gewaarschuwd. Hardlopers is geadviseerd alleen nog in groepjes te rennen, deelnemers van de whatsapppreventie-groepen draaien overuren, jongeren met een krantenwijk zijn extra alert.

‘Wie doet zoiets?’

Ondertussen wordt in de dorpen gespeculeerd over de verdachte en een motief, met verwijzingen naar de naburige GGZ-klinieken en drugsgebruik: ,,Een weldenkend mens doet zoiets toch niet?!’’ zegt een klant van de bakker.

De moeder van Esmee wil nu vooral rust, voor haar dochter en de rest van het gezin: ,,We willen nu ook even geen media meer te woord staan. Het is nu zaak dat de politie deze gek oppakt. Dat wil iedereen, heel Egmond, heel het land. Het moet weer veilig worden hier op straat.’’