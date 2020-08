Moeder drillrapper: ‘Onze zwarte kinderen zijn bezig elkaar uit te moorden’

Isilnando Kammeron was 24 toen negen kogels uit een pistoolmitrailleur hem in 2016 doodden in Amsterdam-Zuidoost, vlak bij het AMC. ­Aanleiding was een onbenullige ruzie in een snackbar. Nu vreest moeder Ismay Sedney voor het leven van haar jongste zoon, Eliah (18). Die wordt als drillrapper KarmaK gezien als frontman van Bijlmerformatie KSB, die is verwikkeld in een ‘beef’ met de rivaliserende drillrapgroep FOG uit Venserpolder.