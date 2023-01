Moeder en dochter neergeschoten bij winkelcentrum in Zwijndrecht: moeder overleden

VIDEOBij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn vanmiddag twee vrouwen neergeschoten. Het gaat om een moeder en dochter. Eén van de twee vrouwen, de moeder, is ter plaatse overleden. De dochter is zwaargewond met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt.

De schietpartij gebeurde even voor tweeën ter hoogte van de parkeerplaats bij de Aldi. De politie, de ambulancedienst en het Mobiel Medisch Team zijn massaal aanwezig op de parkeerplaats, die met linten is afgezet.

De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer, meldt een persvoorlichter van de politie. De politie is nog op zoek naar de dader, die met een auto op de vlucht is geslagen.

Moeder en dochter zouden even tegen twee uur vanmiddag met boodschappen het winkelcentrum uit zijn gelopen toen een man in een auto hen beschoot, waarna hij vervolgens wegreed. De politie kan nog geen omschrijving geven van het uiterlijk van de verdachte.

Aldi ingevlucht

Omdat het incident op een parkeerplaats van een op dat moment drukbezocht winkelcentrum plaatsvond, hebben veel mensen het meegekregen. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij. Veel mensen vluchtten in paniek de naastgelegen Aldi in.

Dat vertelt ook Jumbo-medewerkster Joan Kouwenhoven (19), die erg is geschrokken. ,,Ik heb het niet zien gebeuren, maar wel meegekregen. Het is wel even heftig. Buiten is alles nog afgesloten.” Vlak nadat de schietpartij had plaatsgevonden, verzamelden zich tientallen omstanders bij de parkeerplaats. Bij de Aldi werden naderhand ook getuigen opgevangen, zodat de politie met ze kon praten. De Aldi was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Roerloos op de grond’

Tim Uittenboogaard (28) was getuige van de reanimatie. ,,Wij wilden bij de Aldi boodschappen doen, maar omdat we een agent zagen lopen en veel mensen zagen staan, zijn we naar buiten gelopen. Mijn vrouw is blijven staan, ik ben verder gelopen. Toen zag ik de betreffende vrouw roerloos op de grond liggen. De ambulances kwamen aangespoed en de ambulancebroeder sprong eruit en begon direct te reanimeren.”

Het maakte indruk op de Zwijndrechtenaar. ,,Het was echter al na twee minuten voorbij. Er werd een wit doek over de overleden vrouw gelegd. Daarna is iedereen weggestuurd.”

De andere vrouw, volgens Uittenboogaard de dochter, werd op een brancard gelegd en per direct weggevoerd met de ambulance. ,,Ik sprak iemand die het zag gebeuren. Hij was boos, omdat het even duurde voordat de hulpdiensten er waren en omdat er eerst aan hem werd gevraagd wie hij was. Hij was helemaal verbouwereerd. Hij is meegenomen door de politie voor een getuigenverklaring.”

Puzzelstukjes

De politie is nog hard opzoek naar de dader. Een persvoorlichter van de politie meldt: ,,We doen momenteel onderzoek en we vragen camerabeelden op van zoveel mogelijk winkels in de buurt. Zo hopen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk puzzelstukjes bij elkaar te krijgen.”

Volledig scherm Een geëmotioneerde getuige wordt opgevangen in de naastgelegen Aldi. © Fotopersburo Busink

Volledig scherm Hulpdiensten sluiten met hekken de plaats delict af. © ANP

Weet u meer of heeft u iets gezien? Dan kunt u mailen naar dd.redactie@ad.nl.

