Moeder en zoon (19) brengen meisje (14) naar Van der Valk voor seksdate: 'Ik zag geld voor mijn ogen’

celstrafEen 39-jarige moeder en haar 19-jarige zoon moeten de gevangenis in, omdat zij een minderjarig meisje hebben aangemoedigd om geld te verdienen met seksdates, onder andere in hotel Van der Valk in Almere. De vrouw uit Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Haar zoon heeft een jeugddetentie van tien maanden én jeugd-tbs opgelegd gekregen.

De 19-jarige zoon werd in januari vorig jaar door het meisje benaderd of hij haar wilde helpen met het plaatsen van een seksadvertentie. De jongen ging akkoord en schakelde zijn eigen moeder in voor advies. De vrouw zag er klaarblijkelijk een verdienmodel in. Ze stortte zich op de advertenties en gaf ook instructies aan het meisje. Ook stelde zij haar huis ter beschikking, met de intentie om de seksafspraken daar te laten plaatsvinden.

Tijdens de voorbereidingen begon het meisje te twijfelen of ze hiermee wel moest doorgaan. Toch maakte zij, op aandringen van de 19-jarige verdachte, een account aan op een website waar seksafspraken gemaakt kunnen worden. Op de site werden diverse naaktfoto’s van het meisje geplaatst. Ze raakte in gesprek met meerdere mannen, die interesse hadden om met haar af te spreken voor seks.

Spijt

Uiteindelijk vond er een afspraak plaats in hotel Van der Valk in Almere. Het meisje heeft daar seks gehad met een man die voor de afspraak 600 euro betaalde. ,,We wilden eerst naar een ander hotel, maar daar was geen plek. We zijn daarna met mijn auto naar Van der Valk gereden. Ik ben eerst naar boven gegaan en daarna kwam zij binnen. Ik had haar 600 euro gegeven voor drie of vier uurtjes”, verklaarde de man die seks met het meisje heeft gehad.

Van de opbrengst gaf het meisje in totaal 400 euro aan de jongen, die dat geld aan zijn moeder gaf omdat zij volgens hem in de schulden zou zitten. Het meisje verklaarde naderhand aan de politie dat ze nooit naar Van der Valk had moeten gaan. ,,Ik heb daar nu wel spijt van, maar ik heb het gewoon gedaan. Ik zag alleen maar geld voor mijn ogen.”

Onmisbare rol

Dat de moeder en de zoon schuldig zijn aan mensenhandel, baseert de officier van justitie onder andere op appgesprekken. Volgens de advocaat van de verdachten ging een deel van de gesprekken niet over het maken van een seksafspraak voor het slachtoffer, maar om de verkoop van een DJ-set. Daarnaast kunnen de twee niet verantwoordelijk worden gehouden voor de seksdate, bepleit de advocaat. ,,Het lijkt erop dat het slachtoffer ook zonder het aandeel van de verdachten in deze situatie terecht zou zijn gekomen.”

De rechter maakte in het vonnis korte metten met het verweer. ,,Beide verdachten hadden een onmisbare rol en er was sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Juridisch betekent dit dat moeder en zoon schuldig zijn aan het medeplegen van mensenhandel”, valt te lezen in het vonnis. ,,De verdachten zijn geheel aan de belangen van het slachtoffer voorbij gegaan en hadden alleen oog voor eigen financieel gewin. Een 14-jarige is niet geschikt voor dit werk, en moeder en zoon hebben hier nooit bij stilgestaan.”

Jeugd-tbs

De 19-jarige jongen maakte zich daarnaast ook schuldig aan heling, diefstal en wapenbezit. Volgens deskundigen lijdt hij aan een stoornis, die ook seksueel gerelateerd is. De rechter is het met de deskundigen eens dat behandeling nodig is. Naast de jeugddetentie legt de rechter dan ook jeugd-tbs op voor de duur van twee tot maximaal zeven jaar. Ten slotte moeten moeder en zoon het slachtoffer een schadevergoeding betalen.

Mensenhandel in Nederland De daders van mensenhandel lijken zich volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) bewust te richten op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen die in een jeugdinstelling verblijven. Het eerste contact wordt via sociale netwerken of via dating-apps gelegd. Het merendeel van de klanten wordt geworven via reguliere sekswebsites. maar ook op sekschats (Chatgirl), datingsites (Waplog, Badoo en Tagged) of chats via Telegram. Uit het rapport van het CKM, dat in maart verscheen, blijkt dat in 40 procent van de zaken de dader jonger is dan 23 jaar. De ‘loverboy’ van nu heeft in de helft van de gevallen geen affectieve relatie met zijn slachtoffer en gebruikt bij het ronselen en uitbuiten dwangmiddelen, zoals dreiging met of toepassing van geweld. De slachtoffers komen meestal terecht in de escort, de raam- of de thuisprostitutie. De rapporteurs stelden verder dat de mensenhandelaar na de periode van uitbuiting nog contact houdt met ruim een derde van de slachtoffers. ,,Dit illustreert de wijze waarop de dader de kwetsbaarheid van een slachtoffer weet uit te buiten en frustreert een effectieve opsporing”, aldus het CKM. De aangiftebereidheid van slachtoffers, belangrijk om te komen tot veroordelingen, is al jaren laag. Verder zijn vijf van de zes slachtoffers die via chatapplicaties of websites worden aangeboden, minderjarig”, aldus het rapport. Volgens een schatting van de Nationaal Rapporteur uit 2017 zijn er in Nederland jaarlijks tussen de 5000 en 7500 slachtoffers van mensenhandel.

