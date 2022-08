Moeder en zoon omgekomen bij familiedrama Zoetermeer, vader overleed bij aanrijding

De twee lichamen die zaterdag zijn gevonden in een woning in Zoetermeer zijn van een 34-jarige zoon en een 70-jarige moeder. Dat bevestigt de politie dinsdagmiddag. De 72-jarige vader kwam diezelfde middag om het leven bij een dodelijk ongeluk op de N210 in Lekkerkerk. Het familiedrama eist daarmee drie levens uit een - volgens buren - liefdevol gezin, waarvan alleen de dochter nog over is.

De politie meldde zaterdag dat het om 17.00 uur twee lichamen in een woning aan het Kramerplan in Zoetermeer had gevonden. Volgens bewoners zouden de overleden personen echter eerder op de dag al gevonden zijn. Wat er in de woning is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het onderzoek duurt nog voort, laat de politie weten.

Diezelfde middag omstreeks 13.00 uur vond er in Lekkerkerk een dodelijke aanrijding plaats. Daarbij kwam een 72-jarige man om het leven, die de vader en echtgenoot van de omgekomen zoon en vrouw blijkt. Hij botste met zijn auto frontaal op een camper. De twee inzittenden van de camper raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners waren zaterdag geschokt na het bericht over de gevonden lichamen in Zoetermeerse woning. Eerder op de middag hoorden ze hard geschreeuw uit het huis komen, waarna ze de politie inschakelden. Medewerkers van de Forensische Opsporing en rechercheurs hebben vervolgens tot diep in de nacht onderzoek gedaan.

De politie liet zondag weten met diverse scenario's rekening te houden. ‘Waarschijnlijk ligt er een incident binnen de relationele sfeer ten grondslag aan het incident waarbij deze twee slachtoffers zijn te betreuren’, zei de politie zondagavond over de zaak.

Als het daadwerkelijk de 72-jarige Zoetermeerder is geweest die zijn vrouw en zoon heeft omgebracht, dan moet het wel een daad uit liefde zijn geweest, zeggen bekenden.

‘Een lieve buur’

Het gezin woonde al sinds 1987 in het huis aan het Kramerplan in Zoetermeer. Een buurvrouw vertelde zaterdag dat de vader, John, ‘een lieve buur’ was. Bijna iedereen kende hem. Hij viel volgens haar op in de buurt, omdat hij ervan hield om op hakken en in vrouwenkleding rond te lopen. ,,Ik zag hem zaterdagochtend nog lopen met zijn zoon. Ze lieten de hondjes uit.”

Wat er daarna precies is gebeurd, weet niemand. Toen een buurtbewoner geschreeuw uit de woning had horen komen en daarna geen contact meer kon krijgen met John, zou hij de politie hebben gebeld. De dood van hun buren heeft tot een schok geleid in de buurt. Zijn directe buren zijn erg aangedaan door het drama, vertelden omstanders.

Volledig scherm Voor de deur van het huis aan het Kramerplan in Zoetermeer liggen bloemen. Zaterdag kwamen drie gezinsleden om bij een familiedrama. © AD

Volgens de buurman is ‘iets’ wel met voorbedachten rade gedaan, zei hij eerder tegen deze site. ,,De hondjes zijn ook weg. Dat gezin hield zielsveel van die beesten. Er is iets heel raars gebeurd, misschien werd de situatie toch onhoudbaar en te zwaar.”

Quote Ik hoop écht dat er snel antwoorden komen, want dit is een enorme schok Buurman

De buren zaten en zitten vol vragen over het familiedrama wat zich heeft afgespeeld in hun straat. ,,En ik hoop écht dat er snel antwoorden komen, want dit is een enorme schok”, zei één van hen.

Het onderzoek van de politie is nog volop bezig, maar in de geschokte buurt glijden speculaties nu al door de straten. Er heerst ongeloof en verdriet. Burgemeester Michel van Bezuijen reageerde zondagavond via Twitter: 'Het heeft begrijpelijk voor emoties in de buurt gezorgd. Ook ik ben geschrokken en wens iedereen sterkte. Het onderzoek is in volle gang. De politie spreekt graag met mensen die informatie hebben.'