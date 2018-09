Moeder in brief: Lili en Howick ondergedoken

De in Nederland opgegroeide Armeense asielkinderen Howick en Lili zijn ondergedoken. In een brief aan deze krant schrijft hun moeder Armina dat de kinderen in opdracht van haar ‘op een veilige plek zijn ondergebracht’. De locatie van deze plek is niet bekend bij de autoriteiten.

,,Gisteren (zaterdag red.) heb ik Lili en Howick naar een veilige plek ­laten brengen. Ze hebben een erg zwaar jaar achter de rug. Ik hoorde vorige week van professor Eric Scherder dat mijn kinderen posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, dat ze ziek zijn en niet naar Armenië kunnen komen ­omdat hun kans op herstel hier nul is’’, schrijft de 37-jarige Armina Hambartsjumian in haar brief.

Afgelopen maand bepaalde de Raad van State dat Lili en Howick terug moeten naar hun geboorteland, waarnaar hun moeder Armina vorig jaar al is uitgezet. Armina werd vorig jaar in haar eentje uitgezet, omdat haar kinderen toen ook waren ondergedoken. De Dienst Terugkeer en Vertrek is van plan de kinderen zaterdag op het vliegtuig naar Armenië te zetten.

,,Ik raakte in paniek toen ik hoorde dat mijn kinderen niet meer kunnen herstellen. De afgelopen dagen is de spanning voor Lili en Howick té hoog. De stress is zo groot, dat ik bang ben dat mijn kinderen instorten als dit doorgaat. In Armenië zullen zij nog meer stress krijgen. Ik kan hier niet voor hen zorgen en er is hier geen goede hulp voor traumaverwerking. Ik kan hun verdriet en angst niet meer aanzien. Dat doet mij erg pijn. Het is mijn taak als moeder om Howick en Lili te beschermen. Ik heb besloten dat de stress moet stoppen. Dit kan zo niet.’’

Volgens Armina zijn de tieners ‘nu op een veilige plek waar ze met andere kinderen spelen’. ,,Ze zijn nu weg van de angst en paniek. Ze zijn heel opgelucht’’, schrijft ze. Ook zegt ze dankbaar te zijn voor alle hulp. ,,Ik wil vragen of ze in Nederland mogen blijven. Zij hebben te veel meegemaakt en hebben hierin geen schuld.’’

Geen informatie

Een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat weten ‘niet in te gaan op individuele zaken’ en kan geen verdere informatie geven over het onderduiken van Lili en Howick.

Vorige week schreven broer en zus via deze krant een emotionele brief aan premier Mark Rutte, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers en de koning en koningin, waarin ze smeken om hen niet naar een weeshuis te sturen. Ook schreven zij ‘doodsbang te zijn’.

Zestien hulporganisaties riepen ­minister Harbers vorige week op om zijn discretionaire bevoegdheid in te zetten en een uitzondering voor Lili en Howick te maken door ze een verblijfsvergunning te geven. Harbers liet weten dat ‘het niet voor de hand ligt dat hij tot een ander oordeel komt’. De Raad van State oordeelde dat Harbers de asielaanvraag van de kinderen ­terecht heeft afgewezen, omdat Armenië een veilig land is.

'Specialistische behandeling nodig'

Volgens kinderarts Paul Hogeman laat de beslissing van Armina om haar kinderen te laten onderduiken zien ‘hoe bang zij is dat ze zullen instorten’. ,,In Armenië is specialistische behandeling nodig en die is schaars en onbetaalbaar voor een alleenstaande moeder met twee kinderen. Uit rapporten blijkt dat psychische stoornissen in Armenië niet worden beschouwd als iets dat van hetzelfde belang is als lichamelijke gezondheid.’’

Chronische stress is uitermate beschadigend voor de ontwikkeling van kinderen, aldus Hogeman. ,,Maar je moet kinderarts zijn om dat te begrijpen. De beschadiging van Lili en Howick moet nu stoppen. Het is tijd voor maatwerk waarbij alle details een rol spelen. Zij moeten hier in Nederland een behandeling krijgen waar zij in hun eigen Nederlandse moedertaal kunnen praten over angsten, pijn en verdriet.’’