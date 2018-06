Moeder laat kindje achter in vondelingenkamer

De moeder van het kindje besloot deze maand haar kind achter te laten. Ze ging één van de vondelingenkamers binnen en heeft haar baby overgedragen aan de stichting. ,,Er was gelijk iemand ter plaatse om met haar in gesprek te gaan. Uiteindelijk besloot ze haar baby achter te laten in de armen van één van onze medewerkers. Dat vond ze een fijner idee dan het kindje in het bedje te leggen dat klaarstond in de kamer."



De moeder wilde in eerste instantie anoniem afstand doen van de baby, maar koos er uiteindelijk toch voor haar gegevens achter te laten. Die informatie is in bewaring gesteld bij een notaris. Het kind kan daar vanaf de zestiende verjaardag terecht om zijn of haar identiteit te achterhalen.