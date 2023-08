Moeder omgebrachte zoon overlijdt kort voordat zaak wordt heropend met tipgeld: ‘Dit is zo verdrietig’

Ineens een ‘giganti­sche knal’, dan vindt Jan bij boom gewonde man: ‘Hij was niet bij kennis’

Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij blikseminslag in een boom in Bathmen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuige Jan, die de man vond, was hij slecht aanspreekbaar.