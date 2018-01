Moeder ontsnapte met baby aan vallende boom: 'Ik had een engel op de schouder'

Gevaarlijkste plek

Dekkers is voor een afspraak op het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in Horst en loopt daarna met haar zoontje in de kinderwagen nog even langs de slager. Op de terugweg loopt ze langs de randen van het plein, juist omdat de kinderwagen zoveel wind vangt, maar dan gaat het bijna mis. ,,Ik hoorde de grote boom achter me kraken en dacht eigenlijk dat er takken loskwamen. Toen viel de boom opeens vlak bij ons neer. Wat ik dacht? Ik had helemaal geen tijd om na te denken, het gebeurde zó snel.''

Omstanders

,,We waren net bij de gemeente geweest, dus ze herkenden ons. Er werd gevraagd of we binnen wilden komen, maar Seth was moe en moest slapen. Daarom ging ik direct door naar de auto. Pas daar kwam het besef dat dit ook anders had kunnen aflopen." Zoontje Seth lijkt weinig last te hebben van het voorval. ,,Hij was wel wakker, maar beseft denk ik niet wat er is gebeurd."