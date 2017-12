Moeder roept om hulp: 'Ik kan soms mijn autistische zoontje niet meer aan'

Een jaar geleden klopte de alleenstaande moeder aan bij de gemeente Zwolle voor meer intensieve thuisbegeleiding voor Ryan. ,,We konden een beroep doen op vrijwilligersorganisaties, maar die gaan een uurtje met hem schommelen of puzzelen. Dat is niet genoeg. Ik wil dat hij leert omgaan met zijn emoties en meer zelfredzaam wordt. De rust moet terug in huis.”



Evenboer heeft nog een puberdochter van 15 en een zoon van 13, die eveneens een autistische stoornis heeft. De jongste zorgt voor de grootste problemen. ,,Een logeerhuis dan, vroeg ik. Maar ook daar had Ryan geen recht op. De gemeente zei: we zijn geen oppascentrale. Uw ex-man en ouders kunnen de zorg af en toe overnemen.”



Na tien maanden wachten heeft Ryan sinds kort twee uur per week een begeleider thuis. ,,Maar dat was pas nadat de kinderpsychiater bij de gemeente aan de bel trok. Dat is toch belachelijk? Ik vroeg bijna een jaar geleden exact hetzelfde.”