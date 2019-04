Moeder schrikt zich rot: zoontje (11) krijgt via app kinderporno

Doorgeefluik

Ruis belde ‘in een impuls’ meteen naar het jongetje dat het plaatje had gestuurd. ,,In mijn woede riep ik tegen hem of hij wel goed bij zijn hoofd was en of hij wel wist dat dit strafbaar was. Dat jongetje schrok zich rot en zei dat het maar een grapje was en dat hij het ook maar doorgestuurd had gekregen van weer een andere jongen. Ik ben er nu ook zeker van dat hij alleen maar een doorgeefluikje was. Ik weet nu van wie die plaatjes komen en die jongen schijnt dit vaker te doen. We hebben daarop een melding gedaan bij de politie en die pakken het gelukkig goed op. De zedenpolitie gaat ermee aan de slag.”