Moeder van jihadganger: Rutte wenst mijn zoon dood, dat is verschrikkelijk

De zoon van Tineke de Groot (53), Abdoussalem S. (24), vertrok augustus 2014 vanuit Nijmegen naar Syrië, samen met een gezin met twee jonge kinderen uit die plaats. Sindsdien heeft ze niets meer van hem vernomen. Dinsdag moet ‘Abdou’ voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen omdat hij wordt verdacht van deelname aan de gewapende strijd van IS. Hij zal niet verschijnen, omdat hij nog in Syrië zit.

Wanhoop, vrees en woede

Sinds zijn vertrek leeft Tineke de Groot tussen wanhoop, vrees en woede. Ze is boos dat ze nooit iets van instanties als de inlichtingendienst AIVD of de gemeente hoort. ,,De AIVD komt alleen maar om informatie te halen over Abdou. Of met foto’s van een dode jihadist die wij dan mogen identificeren. Nooit melden ze iets over Abdou. Iedereen noemt de Syriëgangers terroristen, maar Abdou is wel mijn zoon.’’