Moeder van overleden Mike en Lily zou jaarwisseling het liefst overslaan

Ze beschrijft gedetailleerd het traumatische moment. ,,School staakte die dag, dus Lily ging mee naar oma. De dag ervoor had het veel gesneeuwd, dus we gingen op tijd weg voor de gladheid. Speelgoed waar ze mee wilden spelen ging mee in de auto en daar gingen we. We waren door de tunnel toen ik dacht, we zijn er gelukkig bijna. Ik haalde een vrachtauto in, toen gingen we ineens schuiven, we gingen door de middenberm en belandden op de andere weg helft. Ik zag nog de koplampen van de tegemoet komende auto's en toen de klap. Stilte, intense stilte.....''

Haar zoontje bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Het meisje werd met zwaar letsel per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd, waar ze later alsnog overleed. Zelf liep de moeder zwaar letsel op. Net als de mannelijke bestuurder van de tegemoetkomende auto werd ze naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

In haar blog vertelt ze in aangrijpende bewoordingen hoe ze, zelf zwaargewond, moest vernemen dat na haar zoontje ook haar dochtertje het ongeval niet had overleefd. Over de leegte die ze in huis ervoer, toen ze uit het ziekenhuis was ontslagen. ,,Eén klap, allebei mijn kinderen weg. Dat gevoel, niet te beschrijven. Als ze vroegen heb je pijn, zei ik: 'Lichamelijk valt het mee in vergelijking met de pijn in mijn hart, maar daar is geen pijnstilling voor.''

Steunbetuigingen