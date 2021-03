Moeder vermoorde Alice (15) is woest op verdachte (16), maar zoekt ook antwoord: ‘Zij probeerde Alice te zíjn’

Coronavirus LIVE | Aantal avondklok­boe­tes in de lift: 6423, India houdt hart vast voor Holifeest

12:39 Het WHO-team dat onderzoek in China deed naar de oorsprong van Covid-19 stelt in een voorlopig rapport dat de overdracht van vleermuizen op mensen het ‘meest waarschijnlijke scenario’ is. In India houden gezondheidsexperts de adem in voor het Holifeest. Grote bijeenkomsten tijdens het voorjaarsfestival zouden voor veel besmettingen kunnen zorgen. Er wordt aangedrongen op meer vaccinaties. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.