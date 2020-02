Moeder woest op Robin G.: ‘Mijn dochter (14) op haar verjaardag verkrachten, hoe durf je?!’

Video Ad (79) kan geen kant op in door coronavi­rus getroffen hotel op Tenerife: ‘Thuisfront is in paniek’

18:57 Een heerlijke zonnige vakantie op het Spaanse vakantie-eiland Tenerife is vanochtend voor Ad Elissen (79) en zijn tien jaar jongere echtgenote uitgelopen op een deceptie. Het Bredase echtpaar moet maximaal veertien dagen in quarantaine in hun hotel omdat bij een 69-jarige Italiaanse gast het coronavirus is vastgesteld. ,,We hadden het hier hartstikke leuk, tot die brief onder onze deur werd geschoven.”