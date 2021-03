Moet ik weer iets zeggen van de spelfouten van de juf van mijn dochter?

Vraag: Mijn dochter zit in groep 7. Haar juf maakt vaak taalfouten in haar mailtjes. Na weer een bericht vol d- en t-fouten, attendeerde ik haar hierop, telefonisch. Ze zei: ‘Dat soort dingen vind ik zó moeilijk.’ Onlangs schreef ze in een online presentatie voor de leerlingen ‘jou huiskamer’. Ik kan haar toch niet weer bellen?